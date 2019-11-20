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Общество

ВОЗ признала Кыргызстан страной, свободной от краснухи

Кыргызстан признан Европейским региональным бюро ВОЗ страной, свободной от краснухи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Накануне в ведомстве прошла встреча его главы Космосбека Чолпонбаева с главой офиса Всемирной организации здравоохранения в КР Назирой Артыковой и руководителем программы «Болезни, предупреждаемые вакцинами, и иммунизация» Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Сидхартой Даттой.

с сайта Минздрава КР
Фото с сайта Минздрава КР. Сертификат, подтверждающий, что Кыргызстан признан страной, свободной от краснухи

На встрече отмечено, что в республике не регистрируются полиомиелит (краснуха), туберкулезный менингит, столбняк у новорожденных, вирусный гепатит В среди детей до одного года.

Более 17 лет Кыргызская Республика сохраняет статус страны, свободной от полиомиелита.

Снижена заболеваемость коклюшем и эпидпаротитом. Локализирована вспышка кори в 2015 и 2017 годах благодаря скоординированным действиям правительства, Министерства здравоохранения при поддержке Европейского регионального бюро ВОЗ и других международных партнеров.

«Благодаря иммунизации достигнуто снижение детской и младенческой смертности — это результат совместных усилий, в том числе и программы иммунизации. Министерство здравоохранения КР, признавая очевидную ценность и значительную пользу иммунизации, считает ее одной из приоритетных программ общественного здравоохранения», — подчеркнул Космосбек Чолпонбаев.
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