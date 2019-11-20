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Общество

Земельная реформа. Мэрия Бишкека вынесла на обсуждение пакет постановлений

Мэрия Бишкека подготовила пакет документов для системной земельной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, команда юристов мэрии и ее структурных подразделений при поддержке депутатов Бишкекского городского кенеша разработала новые положения для оптимизации использования земельных и имущественных ресурсов города, а также для снижения коррупционных рисков.

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«Ранее земельные участки выдавались на основе положения БГК от 20 декабря 2011 года «О порядке и условиях возмездного предоставления прав на участки, находящиеся в муниципальной собственности», но большая его часть не отвечает современным требованиям», — отметили в муниципалитете.

Одно из основных изменений — порядок конкурса. Теперь купить или взять землю в аренду можно будет только через электронный аукцион.

В мэрии считают, что это позволит сделать весь процесс землепользования более прозрачным и справедливым.

Введение системы будет проходить совместно с госпредприятием «Инфоком».

Проекты положений размещены для общественного обсуждения на сайте Бишкекского городского кенеша. На официальном сайте муниципалитета можно ознакомиться с презентациями документов.
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