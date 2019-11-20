Бишкек и Гуанчжоу станут городами-побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, делегация мэрии Бишкека приняла участие в гала-встрече «Сорокалетие побратимских связей Гуанчжоу».

«Визит придал импульс активизации уже имеющихся партнерских отношений. С китайскими коллегами обсудили стратегические вопросы о привлечении большего инвестиционного потока в развитие инфраструктуры и жизнедеятельности нашей столицы, ведь Гуанчжоу является третьим по объему экономики городом Китая», — отметили в муниципалитете.

Сейчас мэрия Бишкека готовит проект соглашения об установлении побратимских связей.

«Мэр Гуанчжоу Вэнь Гуохуэй выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с установлением братских отношений между нашими городами», — подчеркнули в муниципалитете.

Официальный визит команды столичной мэрии в КНР состоялся в рамках партнерских отношений, установленных 12 декабря 2004 года.