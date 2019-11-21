Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 ноября дождь со снегом. Столбик термометра опустится до +3 градусов. День уменьшился до 9 часов 33 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Ашхабадской, Медерова, Шоорукова, Темирова, Панфилова, Горького, Чехова, Ошской, Гастелло, Логвиненко, Чуйкова, переулки Ошский, Ашхабадский;

9.00-18.00 — отрезки улиц Коенкозова, Исанова, Фрунзе, Манаса, Карасуйской, Темировской, Кеминской, жилмассивы «Ынтымак» (улицы Чон-Арык, Азия, Садырбаева, Адигине), «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Куюкова, Ак-Марал, Тулпар-Таш, Керме-Тоо);

9.30-12.00 — морфокорпус КГМА;

9.30-17.00 — жилмассив «Келечек» (улица 15-я);

9.30-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Берликская, Нурекская, Наманганская, Адырская, Андижанская, Бухарская), улица Байтика Баатыра, участки 23, 24, 25;

11.30-14.00 — 6-й микрорайон, 16-18;

10.30-17.00 — отрезки улицы Малдыбаева, переулка Коллективного;

14.30-16.00 — 8-й микрорайон, 30, 35-38, 42, улица Жукеева-Пудовкина, 77/1.

До 22 ноября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ганди, БЧК, Саадаева;

в жилмассивах «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».

В районе, ограниченном улицами Абаканской, Архангельской, Белгородской, Кустанайской и Тираспольской. Подробнее

Куда сходить

Культура галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова; Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок;

в МЦ HANGAR и «Галерее М» откроются выставки;

в ololoartstudio состоится книжный четверг;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль « Манас»;

в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова выступят звезды театра La Scala. Подробнее Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Бишкека по спортивному скалолазанию.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Всемирный день приветствий

Этот праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомаки в самый разгар холодной войны в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Это был знак протеста против усиления международной напряженности.

Главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

Всемирный день телевидения

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.

Телевидение признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.

В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.