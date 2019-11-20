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Общество

В мэрии Бишкека рассказали, что делают с опавшей листвой

Опавшую листву в столице свозят на базу Бишкекзеленхоза, где из нее делают растительный гумус. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на территории муниципального предприятия подготовлено несколько компостных ям для переработки листвы.

«В яму несколькими слоями укладывают ветки, листья и обычный грунт. Способствовать скорейшему гниению листвы и ее превращению в гумус будут красные дождевые черви, которые широко используются в сельском хозяйстве для переработки органических остатков», — отметили в мэрии.

Таким образом почва естественным путем становится плодородной и не нуждается в химических удобрениях.

С помощью красных дождевых червей и компостных ям предприятие планирует получать в год от 500 до 1 тысячи кубометров чистого плодородного гумуса из обычных листьев и веток. В дальнейшем эту плодородную почву можно будет использовать при посадках деревьев, кустарников и цветов. Она также будет использована в качестве удобрения и подкормки уже взрослых деревьев в городе.
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