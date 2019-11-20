08:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На «БОРЩ PARTY» собрали более 76 тысяч сомов и купили лекарства детям

Благотворительный фонд Help the children — SKD передал детскому отделению гематологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) дорогостоящие лекарственные препараты на 76 тысяч 442 сома, собранных на «БОРЩ PARTY». Об этом сообщили в фонде.

Отмечается, что мероприятие приурочили к Всемирному дню детей. Препараты закуплены по списку, поданному отделением в фонд. Среди них урсосан, неорал, преднизолон, вариконазол и другие.

Директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев заметил, что не все лекарства закупаются по линии государства, в связи с чем помощь в виде препаратов является неоценимой. 

«Благодаря подарку Help the children — SKD у родителей больных детей появилась возможность сэкономить на покупке дорогостоящих препаратов», — подчеркнул он.

Отец Дайыра Муратбекова, страдающего апластической анемией, также поблагодарил фонд за помощь. Он признался, что семье пришлось заложить дом, чтобы купить лекарства для сына.

«Для нас такая помощь является жизненно необходимой, ведь затраты на приобретение того же циклоспорина просто огромны. Бывает, что мы не можем купить лекарства и берем в долг», — сказал мужчина.

В фонде добавили, что на постоянной основе закупают препараты крови для отделения, чтобы больные могли иметь доступ к крови совершенно бесплатно.

«Только детскому отделению гематологии в этом году мы оказали помощь в виде препаратов крови и лекарств на сумму более 361 тысячи сомов», — отметила президент фонда Елена Конева.

Кроме того, Help the children — SKD оказывает индивидуальную помощь 21 ребенку, страдающему гематологическими заболеваниями. За последние три года финансовая поддержка составила 832 тысячи 697 сомов.
Ссылка:
просмотров: 907
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY»
В Кыргызстане объявляют флешмоб против краж из ящиков для пожертвований
Акция «Улыбка мамы» прошла в детском отделении онкологии
В поддержку онкобольных детей проведут благотворительный гольф-турнир
В Бишкеке пройдет акция по сбору крови в поддержку онкобольных детей
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
Оплата коммунальных услуг в&nbsp;любое время через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
21 ноября, четверг
08:42
Бишкекский городской суд признал законным увольнение сотрудников Финпола Бишкекский городской суд признал законным увольнение со...
08:34
В больницах устанавливают POS-терминалы для безналичной оплаты услуг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 ноября, среда
23:51
Гибкий смартфон Samsung Galaxy W20 5G дебютировал в Китае
23:31
Три мешка странного белого порошка из Кыргызстана не пустили в Россию
23:05
Кораблекрушение на суше устроил британский водитель буксировщика
22:59
В Бишкеке водитель Honda Odyssey сбил двух школьников
22:41
В ЕАЭС введут маркировку на духи, туалетную воду, покрышки и фотокамеры