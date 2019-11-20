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Общество

Чыныбай Турсунбеков обвинил активиста Мелиса Аспекова в вымогательстве $11 тысяч

Депутат Чыныбай Турсунбеков написал заявление в ГКНБ на Мелиса Аспекова. Парламентарий обвинил активиста в вымогательстве $11 тысяч. Заявление, датированное 18 сентября 2019 года, опубликовали в соцсетях.

В нем говорится, что с 4 июня по 9 сентября 2019 года Аспеков угрожал и шантажировал Турсунбекова, вымогая у него деньги. «Он угрожал, если я не передам ему денежные средства в размере $11 тысяч, то он опубликует и распространит обо мне недостоверную информацию, порочащую мою репутацию через СМИ и интернет», — говорится в заявлении.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Заявление в ГКНБ от Чыныбая Турсунбекова

Комментируя ситуацию, Мелис Аспеков заявил 24.kg, что о заявлении ему стало известно только сегодня. «Впервые слышу, чтобы на меня написал заявление Чыныбай Турсунбеков. Меня не вызывали на допрос в ГКНБ, и вообще никак не информировали, что в отношении меня ведется какое-то разбирательство», — сказал он.

Активист уверен, что никаких доказательств вымогательства у парламентария нет, его заявление строится на голословных утверждениях без фактов. «Он и в 2015 году писал на меня заявление в ГСУ, но не смог предоставить факты», — отметил Мелис Аспеков.

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«Подозреваю, что эту информацию распространяют, потому что мне удалось добиться возбуждения дела против Турсунбекова. Сейчас ГКНБ начал разбирательство по делу о захвате ликеро-водочного завода», — добавил Мелис Аспеков.

Отметим, 13 сентября Мелис Аспеков обратился с заявлением в Генпрокуратуру. Он обвиняет Чыныбая Турсунбекова в рейдерском захвате Бишкекского ликеро-водочного завода и «АкылИнвестБанка». В октябре Генпрокуратура поручила ГКНБ возобновить досудебное производство по незаконному банкротству БЛВЗ.
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