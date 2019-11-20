08:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Директору TBEA предлагали оклеветать Сапара Исакова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме
Дело по модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова вывели из зала суда

Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Инара Гилязетдинова зачитала стенограмму телефонного разговора трех мужчин. Судя по тексту, говорил в основном один человек, двое больше молчали.

«АКС антикоррупционная служба. Сначала они проверяют и испытывают тебя, потом запугивают. На прошлой неделе, когда был допрос, мы с одним начальником повздорили по поводу моего заключения. За что я сижу? Какие у них доводы и доказательства? Он спрашивает меня, почему я продал машину. Но у нас есть право продавать. 22 января машина выехала из города, потом связь пропала. Мы тогда договорились, что посредник оплатит. Я также спросил, какие у них доказательства, чтобы обвинять меня в сговоре, спрашиваю, в чем я виновен, а они говорят, что у них нет доказательств, чтобы я им все сказал», — зачитала цитату судья.

В разговоре мужчина также указывает на то, что ему угрожали.

«Они говорят, что на нас большая вина, что посадили страну на огромные деньги. Злились, матерились, но я молчал. 18 мая, когда меня еще не заключили, спрашивали, какие у меня отношения с ПМ (премьер-министром. — Прим. 24.kg). Сейчас говорят, если я скажу, мне ничего не будет, и это гарантированно. В случае, если буду молчать, предъявят обвинение, китайской стороне будет все равно, и моя жизнь здесь закончится», — говорится в документах.

Адвокат Нурбек Токтакунов объяснил журналистам, что судья зачитала показания директора китайской компании TBEA в Кыргызстане Мусажана Макелека. По словам юриста, на представителя компании пытались надавить, чтобы он дал показания против бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Разговор Мусажана Макелека проходил с двумя гражданами Китая. Кто они — следствием не установлено.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 3781
Версия для печати
Материалы по теме
В суде по делу о модернизации ТЭЦ между обвиняемыми и судьей произошла перепалка
Суд по модернизации ТЭЦ. В чем обвинили бывших чиновников
Дело энергетиков. Адвокату Сапара Исакова отказали в ходатайстве об отводе судьи
Суд по модернизации ТЭЦ. Юристы спорят о законности экспертизы служебной записки
Суд по модернизации ТЭЦ. Авазов рассказал, как снижали стоимость проекта
Суд по модернизации ТЭЦ. Салайдин Авазов получал указания работать с TBEA
Дело энергетиков. Салайдин Авазов заявил, что все документы составлены правильно
Дело энергетиков. В суде допрашивают Салайдина Авазова
Дело энергетиков. Потерпевшие не могут ответить на вопросы обвиняемых
Дело энергетиков. В суде допрашивают Осмонбека Артыкбаева
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
Оплата коммунальных услуг в&nbsp;любое время через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
21 ноября, четверг
08:42
Бишкекский городской суд признал законным увольнение сотрудников Финпола Бишкекский городской суд признал законным увольнение со...
08:34
В больницах устанавливают POS-терминалы для безналичной оплаты услуг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 ноября, среда
23:51
Гибкий смартфон Samsung Galaxy W20 5G дебютировал в Китае
23:31
Три мешка странного белого порошка из Кыргызстана не пустили в Россию
23:05
Кораблекрушение на суше устроил британский водитель буксировщика
22:59
В Бишкеке водитель Honda Odyssey сбил двух школьников
22:41
В ЕАЭС введут маркировку на духи, туалетную воду, покрышки и фотокамеры