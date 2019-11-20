Дело энергетиков. Директору TBEA предлагали оклеветать Сапара Исакова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.
Инара Гилязетдинова зачитала стенограмму телефонного разговора трех мужчин. Судя по тексту, говорил в основном один человек, двое больше молчали.
«АКС— антикоррупционная служба. Сначала они проверяют и испытывают тебя, потом запугивают. На прошлой неделе, когда был допрос, мы с одним начальником повздорили по поводу моего заключения. За что я сижу? Какие у них доводы и доказательства? Он спрашивает меня, почему я продал машину. Но у нас есть право продавать. 22 января машина выехала из города, потом связь пропала. Мы тогда договорились, что посредник оплатит. Я также спросил, какие у них доказательства, чтобы обвинять меня в сговоре, спрашиваю, в чем я виновен, а они говорят, что у них нет доказательств, чтобы я им все сказал», — зачитала цитату судья.
В разговоре мужчина также указывает на то, что ему угрожали.
«Они говорят, что на нас большая вина, что посадили страну на огромные деньги. Злились, матерились, но я молчал. 18 мая, когда меня еще не заключили, спрашивали, какие у меня отношения с ПМ (премьер-министром. — Прим. 24.kg). Сейчас говорят, если я скажу, мне ничего не будет, и это гарантированно. В случае, если буду молчать, предъявят обвинение, китайской стороне будет все равно, и моя жизнь здесь закончится», — говорится в документах.
Адвокат Нурбек Токтакунов объяснил журналистам, что судья зачитала показания директора китайской компании TBEA в Кыргызстане Мусажана Макелека. По словам юриста, на представителя компании пытались надавить, чтобы он дал показания против бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Разговор Мусажана Макелека проходил с двумя гражданами Китая. Кто они — следствием не установлено.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.