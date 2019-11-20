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Общество

Опасные АЗС. Власти Бишкека расписываются в собственном бессилии

«Мы расписались в своем бессилии в вопросе опасных АЗС в Бишкеке», — об этом сообщил на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Куванычбек Конгантиев.

Он отметил, что данный вопрос поднимается уже не в первый раз, но никаких мер не предпринимается.

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Вице-мэр Уланбек Азыгалиев отметил, что у многих собственников АЗС есть документы, они их согласовывали еще до 2006 года, когда действовали другие нормы и по ним они проходили.

«В 2006 году утвержден Генплан, и в нем многих АЗС уже нет. Получается, юридически у них есть разрешения, мы их не можем взять и отменить, но сегодня они не соответствуют градостроительной документации. Бишкекглавархитектура предложила несколько путей решения, предлагаю совместно с БГК принять окончательное, найти золотую середину, чтобы и бизнес не страдал, и нормам соответствовал», — отметил Уланбек Азыгалиев.

Куванычбек Конгантиев отметил, что речь идет о тех станциях, которые не соответствуют пожарным нормам.

«Есть заправки, которые соответствуют всем требованиям пожарной безопасности, у владельцев есть все разрешительные документы. Речь не идет о том, чтобы их убирать, бизнесмены платят налоги. Но есть те, которые не соответствуют нормам, не имеют договоров аренды», — сказал он.

Депутат отметил, что уже не первый раз поднимается этот вопрос, но ничего не предпринимается.

«Мы, что, расписались в собственном бессилии? Госэкотехинспекция утверждает, что ничего не может сделать, управления земельных ресурсов, землепользования и строительства (УЗС) говорят, что не в их компетенции. Но если есть нарушения, мы должны реагировать. Не хочется излишне политизировать этот вопрос, поднимать шумиху, но должна быть реальная работа в этом направлении», — сказал Куванычбек Конгантиев.

Если завтра что-то произойдет, то исполнительная власть города сегодня должна взять на себя ответственность.

Куванычбек Конгантиев

Вице-мэр предложил провести анализ и определить сначала самые опасные АЗС, и начать с них.

«Будем разговаривать с владельцами о переносе и с УЗС — чтобы пересматривали договора. Первым шагом должны определить объекты, которые относятся к повышенному риску», — предложил он.
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