Дело по модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова вывели из зала суда

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к исследованию материалов дела.

Обвиняемый Сапар Исаков заявил, что у подсудимых подходит время обеденного перерыва. Судья Инара Гилязетдинова ответила, что время обеда — с 12.30 до 13.30. Однако Сапар Исаков возразил, сказав, что десять месяцев их вывозят именно с 12.00.

Председательствующая заявила, что она решает во сколько начнется обеденный перерыв, и на предудыщем судебном заседании обвиняемые не отказались выезжать на обед, о чем составлен акт. Сапар Исаков возмутился и попросил его вывести из зала заседаний.

Судья удовлетворила прошение.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.