Где учатся наши дети? В туалетах, переоборудованных под школьные классы

В 14 школах Бишкека туалеты перепрофилировали под учебные кабинеты, подсобные кабинеты, библиотеки и архивы. Об этом сообщили в столичном Центре Госсанэпидемнадзора.

Отмечается, что на контроле находится 97 муниципальных школ.

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«По проекту городские школы рассчитаны на 73 тысячи 915 мест, однако на 2019/20 учебный год в школах занимается 166 тысяч 564 учащихся, отмечается переуплотненность на 225 процентов», — отметили в центре.

По данным центра, из-за переуплотненности школ проведено перепрофилирование внутренних санитарных узлов в 14 школах: № 6, 15, 48, 61, 12, 67, 40, 42, 45, 51, 52, 47, 50, 59.

Кроме того, из-за низкого напора воды, прогнивших труб, неисправной канализационной системы частично не функционируют внутренние санузлы в школах № 39, 49, 83, 81, 85, 16, 10, 66, 39, 14, 37, 60.

«На основании санитарных предписаний ЦГСЭН Бишкека восстановлены внутренние санузлы в школах № 53, 78», — отметили в центре.

Напомним, накануне вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова сообщила, что на капремонт санузлов в школах и детсадах требуется 54,8 миллиона сомов.