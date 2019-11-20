Взятка в $200 тысяч. Улана Чалбаева приговорили к пяти годам лишения свободы

Экс-начальника управления Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что по уголовному делу также проходил экс-депутат Жогорку Кенеша Карганбек Самаков, которого приговорили к штрафу, его сына оправдали.

В Первомайском районном суде Бишкека подтвердили информацию о приговоре, но подробности обещают предоставить позже.

По версии обвинения, Улан Чалбаев вымогал деньги, чтобы смягчить приговор Карганбеку Самакову.

ГКНБ задержал бывшего начальника управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева в апреле 2018 года. Его арестовали с поличным при получении взятки в $200 тысяч.

Позже стало известно, что вещественные доказательства по уголовному делу о взятке начальника управления Генпрокуратуры Улана Чалбаева пропали из сейфа следователя ГКНБ.

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Сообщалось, что следователь Бакай Ишенгулов является зятем депутата парламента Канатбека Исаева. Известно, что после произошедшего ему рекомендовали написать рапорт об увольнении по собственному желанию, что он и сделал. Бакай Ишенгулов работал в Главном управлении ГКНБ по городу Бишкек.

Сегодня пресс-центр ГКНБ официально уведомил, что распространяемая информация о пропаже денег из кабинета следователя не соответствует действительности. Опровержение последовало спустя пять дней после обнародования новости.