В суде по делу о модернизации ТЭЦ между обвиняемыми и судьей произошла перепалка

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к исследованию материлов уголовного дела. Зачитали письмо лидера фракции «Ар-Намыс» Феликса Кулова о пересмотре решения о выборе компании TBEA.

В ходе исследования подсудимые просили зачитать материалы о визите Розы Отунбаевой в Китай, а также документы Всемирного банка.

Однако судья Инара Гилязетдинова не стала зачитывать, объяснив это тем, что они не относятся к делу.

Между обвиняемыми и судьей произошла перепалка.

Адвокат Замир Жоошев заявил, что председательствующий должен исследовать все материалы дела, однако она даже не перелистывает их.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.