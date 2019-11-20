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Общество

В некоторых районах города Ош сегодня нет газа

В некоторых районах Оша 20 ноября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа на улицах Курманджан Датки, Якубова, 8 Марта, Беш-Капа, на участок Ишкаван.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.

Напомним, что газа не будет до 22 ноября в некоторых районах Бишкека, до 21 ноября — в селе Романовке.
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