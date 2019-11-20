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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Режиссер Ырыс Окенова требует с радио «Азаттык» 5 миллион сомов

Режиссер и постановщик телесериала «Ак-Шоола» Ырыс Окенова дополнила исковое заявление к радио «Азаттык» с требованием выплатить ущерб в размере 5 миллионов сомов. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, накануне Ленинский районный суд Бишкека принял дополнение к иску.

«Из-за недостоверной информации о бюджете сериала ОТРК и рекламная компания нам не выплатили. На меня оказали давление, я осталась без работы, не говоря уже о покрытии расходов. Журналисты радио устроили черный пиар не только за эпизод с ала-качуу, но в своем материале ущемляли честь и достоинства актеров «Ак-Шоолы». Мы планировали продать сериал казахским и узбекским телеканалам. Но из-за этого шума наши партнеры отказались от заключения контракта», — рассказала Ырыс Окенова.

Напомним, Ырыс Окенова требует извинений и опровержения информации о том, что на съемки сериала «Ак-Шоола» потрачено $250 тысяч.
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