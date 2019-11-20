Грузовикам запретили ездить по дорогам без цепей и тросов

В Кыргызстане грузовым автомобилям и грузовикам с прицепами запретили ездить по дорогам общего пользования без цепей противоскольжения и наличия буксировочных тросов. Приказ издало Министерство транспорта и дорог.

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Это временная мера. Запрет будет действовать на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования, где технологический транспорт большой грузоподъемности ухудшает условия движения транспорта. Кроме того, такие меры приняты для недопущения несчастных случаев, связанных с дорожно-транспортными происшествиями с человеческими жертвами.

Запрет будет действовать во время обильных снегопадов до полной расчистки от снега и подсыпки противогололедных материалов.

Будет организован временный контроль грузовых транспортных средств во время обильных снегопадов на пунктах пропуска «Торугарт», «Иркештам», «Карамык», а также пунктах транспортного контроля «Сосновка», «Кара-Куль», «Сары-Таш», «Кемин», «Каратай» и «Дыйкан».

Начальникам управлений автомобильных дорог и региональным отделам департамента транспорта поручили установить на участках автомобильных дорог с потенциальной опасностью схода снежных лавин предупреждающие информационные щиты (панно) с указанием протяженности участка.