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Общество

Дело Атамбаева. Бывшему президенту не дают свидания с близкими

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву не дают свидания с близкими родственниками. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал адвокат Замир Жоошев.

По его словам, последний раз супруга и сын Алмазбека Атамбаева встречались с ним 17 октября. Однако 18 ноября судья Первомайского районного суда Эмилбек Каипов без оснований отказал в удовлетворении заявления семьи бывшего президента о предоставлении свидания с ним.

«В соответствии с Законом «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» подозреваемым на основании письменного разрешения судьи, в производстве которого находится уголовное дело, должно предоставляться не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое. Самое главное — на сегодняшний день нет ни единого основания для отказа в даче разрешения семье Алмазбека Атамбаева встречи с ним», — написал Замир Жоошев.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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