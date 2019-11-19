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Общество

В Бишкеке милиционеры помогли найти пропавшего школьника

В Бишкеке милиционеры помогли найти пропавшего первоклассника. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что сегодня примерно в 16.00 в УВД Свердловского района поступила информация о том, что ученик 1-го класса одной из городских школ, выйдя с уроков, не вернулся домой.

«С заявлением в милицию обратилась мама мальчика с просьбой оказать содействие в поисках ее семилетнего сына. В ходе поисковых мероприятий в течение двух часов милиционеры нашли ребенка. Оказалось, что, выйдя со школы, он заблудился и не мог найти дорогу домой. Школьник передан родным в целости и сохранности. С родителями проведена профилактическая беседа», — сообщили в ГУВД.
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