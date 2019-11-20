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Общество

Главу фирмы «Иска строй» приговорили к семи годам колонии. За мошенничество

Директора строительной фирмы «Иска строй» Нарынбека Сариева приговорили к семи годам колонии. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

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Уточняется, что Нарынбек Сариев признан виновным по статьям «Мошенничество» и «Контрабанда». Решение принято Ленинским районным судом Бишкека, однако одна из сторон обжаловала приговор в вышестоящей инстанции.

Напомним, в отношении директора строительной компании «Иска строй» возбудили уголовное дело по мошенничеству. С заявлением в отношении него в правоохранительные органы обратились покупатели жилья, которые заплатили за квартиры в строящемся доме. Одни, заплатив $50 тысяч, получили квартиры без газа, электричества и воды, другие купили квартиры на этажах, которых не существует, а третьи имеют только котлован под дом.

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