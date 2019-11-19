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Общество

Родила тройню — получи 150 тысяч сомов. Такое решение подписал премьер-министр

Правительство Кыргызстана будет выплачивать единовременное пособие «балага суйунчу» в размере 50 тысяч сомов за каждого ребенка в случае рождения в семье троих или более детей. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Решение вступит в силу 1 декабря 2019 года.

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Такая помощь направлена на социально-экономическую поддержку семей в ранний период развития детей, отметили в аппарате правительства.

Напомним, независимо от благосостояния семей производятся выплаты единовременного пособия при рождении ребенка «балага суйунчу».

Отметим, в Городском перинатальном центре Оша 16 ноября родилась тройня.
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