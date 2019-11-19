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Общество

В Бишкеке займутся ремонтом и модернизацией студенческих общежитий

Министр образования Кыргызстана Каныбек Исаков ознакомился с условиями проживания в студенческих общежитиях в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, глава МОиН посетил общежитие № 3 Кыргызского национального аграрного университета (КНАУ) имени Константина Скрябина. Он отметил, что состояние комнат, санитарные условия приготовления пищи, ванные комнаты могут стать примером для других вузов.

Каныбек Исаков обратил внимание на безопасность и вечернее освещение вокруг общежития и предложил создать базу данных проживающих там студентов.

В общежитии № 1 КНАУ он заявил, что состояние здания требует улучшения. Как стало известно, его ремонт запланировали на ближайшее время.

В Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева министр ознакомился с секциями корпуса № 4 и подчеркнул необходимость улучшения состояния здания и помещений.

В общежитии Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова требуется улучшить учебную комнату.

В общежитии Бишкекского автомобильно-дорожного колледжа на 1-3-х этажах живут семейные пары сотрудников, а на 4-м — студенты. Каныбек Исаков сказал, что нужно улучшить систему отопления и обратить внимание на пожарную безопасность.

В общежитии Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева необходимо провести ремонт.

В ведомстве заметили, что издадут приказ для всех ректоров по улучшению инфраструктуры общежитий: расширению, развитию, улучшению освещения, установке камер, целевому использованию средств, активизации студенческих советов в части организации спортивных и культурных мероприятий.
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