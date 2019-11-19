20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ынтымак, Надырбек, Биримдик, Ак-Жолтой, Коллективный, Ырыскы, Арычная), «Чалбай», «Каинда», улица Элебесова, переулок Дорожный;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Конур-Олон, Ауэзова, Чымындык);

9.30-15.00 — улицы Скрябина (от улицы Матросова до улицы Карадарьинской), Карадарьинская (от улицы Скрябина до улицы Ахунбаева);

9.00-17.00 — войсковые части № 55666, 23565;

9.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Стадионная, Сакалдуу, Калкагар), жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 1, 3, 5, 6, 7, Арча, Бердибаева, Чортекова Каракоо, Садырбаева, Кок-Добо), отрезки улиц Оренбургской, Толстого, Кулатова, Байтика Баатыра, Баетова, Жумабека, Каракульской, Хаперской, Логвиненко, Панфилова, Гагарина, Репина, Кулатова, переулок Ашхабадский.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Гроздь (центр), Кара-Жигач, Бек-Тоо, Маевка (улицы Молодой Гвардии, Больничная), Байтик (улицы Суюмбаева, Дружбы, Эшмамбет, Сейтек), Кашка-Суу (улица Эркин), Чон-Таш (улицы Байтик, Сопубекова, Проектируемая, Восточная), Учкун (улицы 44 га, Зерноток, Радужная, жилмассив «Тунгуч») Ленинское (улицы Сельповская, Восточная, переулки Сельповский, Виноградный);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Лесное (улицы Центральная, Туюк, Северная, Проектная, Восточная, Атбашинская), Шалта (улицы Даира, Шукуралиева, Проектируемая, Жусупбек, Западная, Алмазбекова, Восточная, Гагарина), Чат-Куль (улицы Восточная, Первомайская, Набережная), Комсомольское (улицы Западная, Раздольная, Опытная, Новая), Асылбаш (улицы Тоголок, Омурбек, Кашка-Суу, Бира), Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Лесхоз, Фрунзе, Лесная), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупское (гаражи), Беш-Терек, Ак-Суу (улицы Есенина, Интернациональная), Сретенка, Садовое (улица Ситникова), Томон-Суу (улицы Садовая, Украинская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Полтавка, Петропавловка, Степное, Ставрополовка, город Кара-Балта (улицы Труда, Луговая, Тулебердиева, Кооперативная, Интернациональная, Чуйская, Грибоедова, Орджоникидзе, Киргизская), Ново-Николаевка (улица Первомайская);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка (улица Менжинского), Киргшелк (улицы Герцена, Дзержинского), Алмалуу (улицы Тайгашкаева, Картанбаева, Тулебердиева, Манапова), Новопокровка (улицы Ленина, 510-534, Турсун Бяра, Мичурина, Атая, Чапаева, Пушкина, Манаса).

3 Ошская область Ошская область