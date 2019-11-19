08:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Отопительный сезон. На 53 подстанциях в Чуйской области провели капремонт

На всех 53 подстанциях Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей (ЧуПВЭС) провели капитальный ремонт. Об этом сообщил директор предприятия Таалайбек Ибраев.

Сегодня в честь 85-летия энергосистемы республики на высоковольтной подстанции «Ала-Арча» имени Ильяса Давыдова прошла встреча ветеранов отрасли и ЧуПВЭС.

«В Бишкеке на 2019-2020 годы поднята нагрузка, на подстанциях «Молодогвардейская», «Орто-Алыш» заменены трансформаторы с 25 мВт на 40 мВт. Разработан проект по замене воздушных изоляторов на линиях. В этом году заменили около 25 тысяч. За два года аварийность на них сокращена до 40 процентов», — отчитался Таалайбек Ибраев о подготовке к отопительному сезону.

Читайте по теме
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии

По его словам, проведена колоссальная работа по проверке надежности и быстрому реагированию при аварийных ситуациях. Поэтому в случае возникновения внештатных ситуаций максимум за 2-3 часа сотрудники ПВЭС восстановят снабжение электроэнергией.

Ветераны энергетики Кыргызстана, в частности, председатель совета ветеранов энергетики Болотбек Иманалиев заявил, что в стране самая дешевая электроэнергия во всем мире. Главная проблема энергосистемы в КР, по его мнению, — недостаточное финансирование.

«Я бы все инвестиции направил на развитие гидростанций. Без электроэнергии любая производственная отрасль не будет работать», — подчеркнул Болотбек Иманалиев.

Он добавил, что в государстве большая возможность производства электроэнергии из природных возобновляемых ресурсов, а именно из энергии солнца и ветра.

ЧуПВЭС обслуживает и проводит ремонтно-эксплуатационные работы на подстанциях в Иссык-Атинском, Аламединском, Сокулукском, Московском, Жайылском, Панфиловском, Чуйском и Кеминском районах, а также в Бишкеке. На балансе предприятия находится 53 подстанции с установленной трансформаторной мощностью 4 187,4 МВА.
Ссылка:
просмотров: 1140
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан может сэкономить 30-40 процентов объема потребления электроэнергии
В селах Чуйской области увеличат мощность 15 подстанций
Депутат предлагает включить мэрию Бишкека в акционеры энергокомпаний
Энергетики восстановили свет в подъезде дома № 77 на улице Масалиева
Злоумышленники воруют трансформаторное масло с подстанций в Чуйской области
Энергетики установят 41 трансформаторную подстанцию на 15,5 миллиона сомов
22 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
21 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
Оплата коммунальных услуг в&nbsp;любое время через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
21 ноября, четверг
08:42
Бишкекский городской суд признал законным увольнение сотрудников Финпола Бишкекский городской суд признал законным увольнение со...
08:34
В больницах устанавливают POS-терминалы для безналичной оплаты услуг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 ноября, среда
23:51
Гибкий смартфон Samsung Galaxy W20 5G дебютировал в Китае
23:31
Три мешка странного белого порошка из Кыргызстана не пустили в Россию
23:05
Кораблекрушение на суше устроил британский водитель буксировщика
22:59
В Бишкеке водитель Honda Odyssey сбил двух школьников
22:41
В ЕАЭС введут маркировку на духи, туалетную воду, покрышки и фотокамеры