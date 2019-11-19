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Общество
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы

Дело осужденного экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу пересмотрят в Кыргызстане

Осужденный Алматинским судом экс-депутат парламента Дамирбек Асылбек уулу еще не отбывает наказание в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

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По данным ведомства, сейчас бывший парламентарий находится в Бишкекском СИЗО-1.

«Верховный суд должен пересмотреть дело Дамирбека Асылбек уулу и переквалифицировать его преступления под уголовное законодательство КР. Как только ему назначат наказание, комиссия ГСИН определит, куда этапировать заключенного», — сообщили в ГСИН.

Дамирбека Асылбек уулу признали виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде» в Алматы. Его осудили на 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Напомним, вместе с ним обвиняемыми проходят еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.
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