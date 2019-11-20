Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 ноября облачно, вечером ожидается дождь со снегом. Воздух прогреется до +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 35 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ынтымак, Надырбек, Биримдик, Ак-Жолтой, Коллективный, Ырыскы, Арычная), «Чалбай», «Каинда», улица Элебесова, переулок Дорожный;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Конур-Олон, Ауэзова, Чымындык);
- 9.30-15.00 — улицы Скрябина (от улицы Матросова до улицы Карадарьинской), Карадарьинская (от улицы Скрябина до улицы Ахунбаева);
- 9.00-17.00 — войсковые части № 55666, 23565;
- 9.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Стадионная, Сакалдуу, Калкагар), жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 1, 3, 5, 6, 7, Арча, Бердибаева, Чортекова Каракоо, Садырбаева, Кок-Добо), отрезки улиц Оренбургской, Толстого, Кулатова, Байтика Баатыра, Баетова, Жумабека, Каракульской, Хаперской, Логвиненко, Панфилова, Гагарина, Репина, Кулатова, переулок Ашхабадский.
До 22 ноября не будет газа:
- в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ганди, БЧК, Саадаева;
- в жилмассивах «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».
Куда сходить
Культура
- галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова; Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок;
- в Jannat Regеncy пройдет V HR-форум Motive & Action; Подробнее
- Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова состоится концерт к юбилею Александры Пахмутовой.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Антонина Шевченко
Родилась 20 ноября 1984 года. Одна из самых известных и титулованных спортсменок в истории Кыргызстана: многократная чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF.
Памятные даты
Всемирный день ребенка
Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.
По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего 5-го дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.
С празднованием Всемирного дня ребенка связан День педиатра, который также отмечается 20 ноября.
Люди, которые меняли мир
Умер композитор Асан Мурзабаев
Родился 1 февраля 1942 года в селе Кара-Кунгей. Кыргызский композитор, заслуженный деятель культуры КР.
Вот далеко не полный список работ Асана Мурзабаева 1970-х годов: симфоническая поэма «Эрке ботой», цикл пьес для фортепиано «Листки из джайлоо», две баллады для голоса, инструментальные концерты — для фортепиано, гобоя, виолончели, струнный квартет.
Всего через два года после окончания института он принят в члены Союза композиторов СССР.
В 1980-е годы обращается к более крупным формам — оратории, опере, вокально-симфонической поэме, симфонии.
Автор оперы «Волк и пятеро козлят» (либретто Жолдошбая Абдыкалыкова).
В течение многих лет Асан Мурзабаев преподавал — вначале в музыкальном училище, затем в Институте искусств, а с 1994 года — в Кыргызской национальной консерватории.
Умер 20 ноября 2012 года.