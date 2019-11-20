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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 ноября облачно, вечером ожидается дождь со снегом. Воздух прогреется до +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ынтымак, Надырбек, Биримдик, Ак-Жолтой, Коллективный, Ырыскы, Арычная), «Чалбай», «Каинда», улица Элебесова, переулок Дорожный;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Конур-Олон, Ауэзова, Чымындык);
  • 9.30-15.00 — улицы Скрябина (от улицы Матросова до улицы Карадарьинской), Карадарьинская (от улицы Скрябина до улицы Ахунбаева);
  • 9.00-17.00 — войсковые части № 55666, 23565;
  • 9.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Стадионная, Сакалдуу, Калкагар), жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 1, 3, 5, 6, 7, Арча, Бердибаева, Чортекова Каракоо, Садырбаева, Кок-Добо), отрезки улиц Оренбургской, Толстого, Кулатова, Байтика Баатыра, Баетова, Жумабека, Каракульской, Хаперской, Логвиненко, Панфилова, Гагарина, Репина, Кулатова, переулок Ашхабадский.

До 22 ноября не будет газа:

  • в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ганди, БЧК, Саадаева;
  • в жилмассивах «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».

Куда сходить

Культура

  • галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова; Подробнее
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок;
  • в Jannat Regеncy пройдет V HR-форум Motive & Action; Подробнее
  • Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова состоится концерт к юбилею Александры Пахмутовой.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Антонина Шевченко

из архива Антонины Шевченко
Фото из архива Антонины Шевченко. На фотосессии

Родилась 20 ноября 1984 года. Одна из самых известных и титулованных спортсменок в истории Кыргызстана: многократная чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF.

Памятные даты

Всемирный день ребенка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.

По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего 5-го дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

С празднованием Всемирного дня ребенка связан День педиатра, который также отмечается 20 ноября.

Люди, которые меняли мир

Умер композитор Асан Мурзабаев

Родился 1 февраля 1942 года в селе Кара-Кунгей. Кыргызский композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Вот далеко не полный список работ Асана Мурзабаева 1970-х годов: симфоническая поэма «Эрке ботой», цикл пьес для фортепиано «Листки из джайлоо», две баллады для голоса, инструментальные концерты — для фортепиано, гобоя, виолончели, струнный квартет.

Всего через два года после окончания института он принят в члены Союза композиторов СССР.

В 1980-е годы обращается к более крупным формам — оратории, опере, вокально-симфонической поэме, симфонии.

Автор оперы «Волк и пятеро козлят» (либретто Жолдошбая Абдыкалыкова).

В течение многих лет Асан Мурзабаев преподавал — вначале в музыкальном училище, затем в Институте искусств, а с 1994 года — в Кыргызской национальной консерватории.

Умер 20 ноября 2012 года. 
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