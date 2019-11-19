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Общество

В 35 школах Бишкека есть надворные туалеты

В Бишкеке в 35 школах есть надворные туалеты. Об этом на постоянной комиссии столичного городского кенеша по социальным вопросам сообщила начальник управления образования мэрии Сауле Мейрманова.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что депутаты ставили вопрос о переводе всех надворных туалетов в помещения. «Там, где нет канализации, сделать септики, где есть — найти помещения, пристройки сделать. Чтобы дети не бегали на улицу», — отметил он.

Его поддержала и депутат Адиса Имангазиева. По ее словам, надо говорить не об утеплении уличных туалетов, а о присоединении их к школам. «Они должны располагаться либо в школах, либо недалеко от здания, вести к ним должен теплый коридор», — отметила она.

Сауле Мейрманова отметила, что не во всех школах проектами предусмотрены внутренние туалеты. В 21 школе нет центральной канализации, они расположены в жилых массивах.

«В этом году сделали ремонт внутренних туалетов в школе № 78. Там не было насосов. Но если мы закроем уличные туалеты, а с насосами что-то случится... Я думаю, если надворные туалеты предусмотрены проектом, пусть остаются, только в их надо отремонтировать и утеплить», — отметила она.
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