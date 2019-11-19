На капремонт санузлов в школах и детсадах Бишкека требуется 54,8 миллиона сомов

На капитальный ремонт санузлов в школах и детских садах Бишкека потребуется 54,8 миллиона сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

По ее данным, муниципалитет провел инвентаризацию, сколько туалетов в школах и дошкольных организациях нуждается в капитальном ремонте.

«В Свердловском районе требуется капитальный ремонт санузлов в восьми школах и одном детском саду (смета на 11,7 миллиона сомов), в Ленинском — в 18 школах и 2 детсадах (16,4 миллиона), в Октябрьском — в семи школах и двух специализированных дошкольных организациях на сумму 18,2 миллиона, в Первомайском — в девяти школах на 8,5 миллиона. Итого на ремонт санузлов потребуется 54 миллиона 884 тысячи сомов», — отметила Татьяна Кузнецова.

Напомним, ранее депутаты БГК поручили мэрии провести ревизию по школьным санузлам и предоставить информацию, сколько из них нуждается в ремонте.