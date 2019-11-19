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Общество

Долги абонентов «Северэлектро» снизились на 293,5 миллиона сомов

На начало ноября долги абонентов ОАО «Северэлектро» за электроэнергию составили 421 миллион сомов, снизившись с начала года на 293,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Долги населения сократились на 262 миллиона сомов (49,8 процента), бюджетных организаций — на 19,7 миллиона сомов (25,3 процента), сельхозпроизводителей — на 97,4 тысячи сомов (2,6 процента).

«В Бишкеке долги снизились на 101,7 миллиона сомов (47,4 процента), в Таласской области — на 36,8 миллиона сомов (35,8 процента), в Чуйской — на 155,1 миллиона сомов (39,1 процента)», — говорится в сообщении.
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