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Общество

Цифра дня. 6,6 тысячи кыргызстанцев заболели гепатитом А с начала года

За 10 месяцев 2019 года в Кыргызстане зарегистрировано 6,6 тысячи случаев заболеваемости вирусным гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, 87,4 процента составили дети до 14 лет (5,4 тысячи), остальные 12,6 процента — взрослые.

«Источником вирусного гепатита А является больной человек. Заболевание передается контактно-бытовым путем при несоблюдении гигиены через грязные руки, при загрязнении воды, пищевые продукты также могут передавать болезнь. Заболеванию больше подвержены дети в возрасте от 2 до 14 лет», — отметили в ведомстве.

Гепатитом В с начала года заболели 204 человека, 98 процентов из них — люди старше 20 лет. Гепатитом С — 44 человека.

В ведомстве напомнили, что путь передачи этих типов — через инфицированную кровь и связанные с ней жидкости: слюну, сперму и другие.

«С целью стабилизации заболеваемости по вирусному гепатиту В с 2000 года в национальный календарь профилактических прививок включили вакцинацию новорожденных. От вирусного гепатита С вакцины нет. Он становится самой распространенной формой хронических заболеваний печени», — отметили в Минздраве.

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