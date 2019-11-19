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Общество

Кыргызстанцы среди лауреатов литературного фестиваля, прошедшего в Брюсселе

Кыргызстанцы оказались среди победителей Восьмого открытого Евразийского литературного фестиваля и книжного форума (OEBF 2019), прошедшего в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба «Открытой Евразии».

В 2019 году на конкурс подано более 1,2 тысячи заявок из более чем 30 стран мира.

В категории «Проза» третье место занял Темирбек Джолдобаев. Второе место в категории «Поэзия» завоевала Сагынбубу Беркиналиева (Жозефина), ее наградили медалью «Лира» и вручили $1 тысячу. В категории «Публицистика» Акылбек Джуманалиев занял третье место.

На церемонии также вручили медаль Генрика Сенкевича победителю конкурса «Открытая Азия-2017» Султану Раеву.

Открытый Евразийский литературный фестиваль и книжный форум — единственный ежегодный фестиваль в мире, который продвигает евразийскую литературу и культуру на международном уровне.

Будучи связующим звеном между Востоком и Западом, это уникальное событие дает возможность творческим людям рассказать о своих проектах и поделиться опытом, найти единомышленников из разных стран, с которыми можно осуществлять совместные проекты.

пресс-службы «Открытой Евразии»
Фото пресс-службы «Открытой Евразии». Участники фестиваля

Программа OEBF 2019 в Брюсселе была насыщенной и состояла из различных мероприятий, презентаций книг, выставок, конференций для переводчиков, писателей, поэтов, режиссеров, художников, экспертов в области литературы, книгоиздания, коммуникации и многого другого.

Общий призовой фонд 2019 года составил $31 тысячу.
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