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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (446)

Сапару Исакову плохо. Адвокаты просят отложить суд по делу о модернизации ТЭЦ

Адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова ходатайствуют о приостановлении судебного разбирательства по уголовному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом 24.kg сообщил Замир Жоошев. 

По его словам, состояние здоровья его подзащитного не улучшилось. Присутствовать на судебных разбирательствах Сапар Исаков не может, поэтому необходим недельный перерыв, чтобы он смог получить необходимое лечение. Кроме того, обострилось заболевание у еще одного обвиняемого — экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева. Врачи диагностировали ему межпозвоночную грыжу. 

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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