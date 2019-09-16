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Общество

Спасибо за чистоту. После фестиваля Tengri Music не было мусора

После фестиваля классической музыки Tengri Music Festival на Старой площади «Тазалык» не вывез ни одной тонны мусора. Об этом сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия Жибек Каракеева.

По ее данным, всего по периметру Старой площади перед началом мероприятия были установлены 10 пластмассовых контейнеров. Все они были заполнены. Но мусора на самой площади не было.

«Нам оставалось только их вывезти, и все. Было очень чисто и аккуратно. Бишкекчане умеют культурно отдыхать. С каждым таким мероприятием мусора все меньше и меньше», — подчеркнула Жибек Каракеева.

Напомним, фестиваль классической музыки Tengri Music Festival прошел в Бишкеке вечером 14 сентября.
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