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Общество

Освежающий Tengri Music. Как прошел фестиваль классической музыки в Бишкеке

Если бы не проходящие в Бишкеке дни столицы России, горожане могли бы не услышать вживую Московский государственный симфонический оркестр и Большой джазовый оркестр Петра Востокова.

Ни позднее начало, ни вечерняя прохлада не остановили любителей музыки. Ступеньки у Дома правительства стали зрительскими рядами, народ занимал лучшие места вдоль ограждения. Туда, где стояли стулья, пускали только купивших билет. Правда, после первого отделения проверяющих на входе уже не было, чем и воспользовались многие.

Два часа прекрасной музыки подарили бишкекчанам Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина, победительница пятого сезона «Большой оперы» телеканала «Культура», солистка «Новой оперы» Полина Шамаева (меццо-сопрано) и Заслуженный артист РФ Владимир Кудашев (бас).

«Московский симфонический оркестр — это большая победа для нас, — отметила глава ОФ Prima Виктория Юртаева. — Прекрасно, что сегодня нас всех здесь объединила классическая музыка».

Становилось холоднее, очереди возле лотков с чаем и кофе росли. Но люди не расходились.

К третьему отделению, когда начал выступление джаз-бэнд, ушли родители с маленькими детьми и те, кто оделся по-летнему. Организаторы до концерта рекомендовали взять с собой теплую одежду или плед. Некоторые согревались танцами. Тем более музыка к этому располагала.

Это казалось невероятным: на Старой площади Бишкека играл свинг, такой популярный в Америке 1930-1940-х годов. Делали это джазмены стильно, с уважением к музыкантам, чьи произведения они исполняли.

Особенность Tengri Music — концерты проходят на открытом воздухе. И за пять лет зрителей фестиваля становится все больше и больше. Организаторы показали, что слушать классику можно не только в филармонии и оперном театре, куда многие сходить не могут.

Людям нравится неформальная обстановка на таких концертах, куда можно прийти с детьми и не бояться, что они будут вести себя громко. А это значит, что поклонников классической музыки в столице становится больше.
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