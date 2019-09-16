Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 сентября днем без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 12 часов 29 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 53, улицы Ахунбаева, 96а, 96б, 96в, Малдыбаева, 8, 8б, Руставели, 71;

9.30-18.00 — улица Керамическая, жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Кереге-Таш, Отмок-Ашуу, Тенир-Тоо, Бурана), «Ак-Тилек» (улицы Надырбек, Биримдик), «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Баба-Ата, Бишкек-125 лет), отрезки улиц Панфилова, Московской, Логвиненко, Чокморова;

9.30-19.00 — жилмассивы «Кайынды» (улица Элебесова, район БЧК, переулки Дорожный, Ала-Арчинский), «Кок-Жар» (улица Босого);

13.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Мостовая, Самойленко), жилмассив «Киргизия» (улицы Восточная, Гаражная, Центральная).

Памятные даты

День работников органов государственной охраны Кыргызской Республики

Эта дата выбрана в связи с тем, что Служба государственной охраны (СГО) образована указом президента КР 16 сентября 1992 года.

Служба государственной охраны обеспечивает безопасность главе государства, членам его семьи, премьер-министру, торага Жогорку Кенеша, председателю Конституционного суда, а также главам зарубежных государств и делегаций во время их пребывания в Кыргызстане.

В 2010-м СГО преобразована, теперь она имеет другое название — Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики. Сегодня работники этого ведомства выполняют множество важных для государства задач.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Арстанбек Дуйшеев

Родился в 1932 году в селе Кичи-Кемин Кеминского района. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, Совета министров Киргизской ССР (1981-1986). Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Имя Арстанбека Дуйшеева носит айыльный аймак на его родине в Кеминском районе Чуйской области.

Умер 30 июня 2003-го.

Родился литературовед Георгий Хлыпенко

Фото elet.media. Георгий Хлыпенко

Родился в 1938 году. Научно-педагогический работник, критик и литературовед, член Национального союза писателей Кыргызской Республики.

Литературной деятельностью начал заниматься в 1964-м. Научная специализация — изучение русской литературы Кыргызстана и кыргызско-украинских связей. В настоящее время профессор истории и теории литературы Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ).

Лауреат Международного академического рейтинга популярности «Золотая фортуна» с награждением Георгиевской медали «Честь. Слава. Труд».

Автор монографий «Поиск. Мастерство поиска», «Чувство семьи единой» и более 200 публикаций в научных изданиях и периодической печати.

Умер 15 сентября 2018 года.

Родился генерал-майор авиации Кубанычбек Орузбаев

Родился 16 сентября 1949-го в селе Талдысу Тюпского района Киргизской ССР.

Служба в Военно-воздушных силах СССР была связана в основном с научными исследованиями в области авиационной техники и подготовкой летных кадров.

В 1988-1990 годах служил в Народно-Демократической Республике Йемен в качестве военного специалиста авиации.

С ноября 1991-го по март 1992-го служил на должности советника президента Кыргызской Республики по национальной безопасности. В этот период обеспечивал научную разработку и подготовку решений в области национальной безопасности.

Является одним из военных руководителей, участвовавших в формировании Вооруженных сил КР.

С февраля 1993 года по декабрь 1996-го руководил гражданской авиацией республики. Под руководством Кубанычбека Орузбаева открыты первые международные авиарейсы, приобретены самолеты Ил-76 и Ту-154М, подготовлен проект реконструкции международного аэропорта «Манас», налажено сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации, а также с многими странами. Гражданская авиация за этот период, преодолев тяжелый кризис, стала прибыльной и динамично развивающейся отраслью экономики республики.

В июле 2005 года назначен на должность заместителя министра обороны КР, а в январе 2007-го — первого заместителя министра обороны.

Интервью журналиста 24.kg с генерал-майором можно найти по ссылке.

У кого намечается той

Бекмамат уулу Темирбек

Родился 16 сентября 1976 года в селе Дароот-Коргон Ошской области. Прокурор Бишкека.

Ахлетдин Исраилов

Родился 16 сентября 1994 года в селе Кара-Суу Аксыйского района. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).