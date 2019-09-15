Эстегуль Эшимова из Канта последние десять лет живет в Нью-Йорке со своей семьей. Она воспитывает дочь, помогает сыну и невестке присматривать за внучкой в свободное время.

Эстегуль рассказала 24.kg, как кыргызу адаптироваться к бешеному темпу жизни в Нью-Йорке.

Фото Эстегуль Эшимовой

— Какие были трудности с адаптацией к климату, менталитету, образу жизни в США?

— Первое время было немного грустно, очень скучала по родным. И в эти дни в Нью-Йорке постоянно шли дожди, что еще больше омрачало мое настроение. Но потом постепенно стала привыкать к городу, к квартире с видом на Манхэттен и статую Свободы.

После переезда в США долгое время не работала, посвятила себя полностью новорожденной дочери Мадине. Разница между моими детьми — 14 лет. Так как муж был постоянно в командировках, помогал мне сын. В то же время он был одним из лучших учеников в школе, членом школьной команды по плаванию. Сейчас у него уже своя семья, есть дочь.

Фото Эстегуль Эшимовой. Семья сына

— А чем вы заняты сейчас?

— Работаю воспитателем в детском саду. Когда дочь была маленькой, водила ее в этот садик, так и осталась работать. Здесь у меня очень гибкий и удобный график, так что могу уделять время дочери, внучке и небольшому семейному бизнесу. После обеда у меня есть возможность возить дочь в музыкальную школу, на карате, танцы и разные кастинги. И о себе не забываю — занимаюсь восточными танцами.

— Что можете сказать о жизни в Америке: трудно привыкнуть кыргызу к мегаполису, ритму жизни и обществу в Нью-Йорке?

— Для комфортной жизни надо трудиться, учиться, не нарушать законы. Надо полюбить эту страну, город, который уникален своим разнообразием во всех сферах жизнедеятельности.

Думаю, людям из Кыргызстана несложно адаптироваться не только в Нью-Йорке, но и в других городах США, потому что кыргызы по натуре кочевники. Эстегуль Эшимова

Кыргызы очень воспитанны, придерживаются семейных ценностей, трудолюбивы. За десять лет жизни в США я не видела ни одного соотечественника, который спился бы или бомжевал. Наоборот, знаю, как они работают, развиваются и поднимаются на ноги. Столько молодых людей из Кыргызстана, которые и учатся, и работают. Еще, бесспорно, самые красивые тут — наши парни и девушки.

Отрадно, что многие создают семьи и покупают дома.

Иметь семью и содержать дом в Америке — это показатель успешности и самодостаточности.

— Здесь мы не судим человека по одежде, машине, месту жительства и работе. У всех здесь судьбы разные, но есть одно общее — мы все из Кыргызстана. Мы все любим родину и день начинаем одинаково — с прочтения новостей из Кыргызстана.

Фото Эстегуль Эшимовой

— Диаспора в Нью-Йорке часто проводит встречи с соотечественниками?

— Да, часто встречаемся, проводим шерине, справляем вместе свои дни рождения, детей и внуков. Здесь наш сын женился на прекрасной девушке из Таласа. На их свадьбе было много гостей из Кыргызстана и США. Мероприятие прошло на английском и кыргызском языках.

Кстати, мы старались соблюдать обычаи. Например, в начале свадьбы супруга брата моего мужа Эмили Холл надела белый платок на голову моей невестки, который сама принесла. А мои свекр и свекровь дали денег свахе как оплату за эне суту. Эстегуль Эшимова

Родственники моего мужа очень любят наши традиции, тои. В прошлом году проводили бешик той внучке, в этом уже тушоо той. Три мои племянницы вышли замуж: всем провели кыз узатуу.

— Вы находитесь в США с семьей, трудно с обучением детей, содержанием семьи?

— В США живем я, муж, дочь, сын, сноха и внучка. Мои родители и две сестры с семьями тоже живут здесь.

Два года назад я поступила в магистратуру по социальной работе. Из 400 человек прошли 97. Конечно, совмещать учебу и работу, иметь дом и семью порой очень сложно. Нужны терпение и поддержка родных. Многие студенты берут займы на обучение из-за финансовых трудностей. Наш сын окончил учебу, получил диплом. Хорошо, что у нас была возможность оплатить его обучение. Теперь, если он захочет продолжить и получить мастерскую степень, это будет на его плечах.

Фото Эстегуль Эшимовой

Содержать семью непросто. Здесь практически все приобретено в кредит. Если у тебя хороший заработок, можешь спокойно вовремя выплачивать кредиты и иметь все необходимое для комфортной жизни.

— Чего вам не хватает в Америке?

— В Нью-Йорке все есть, но нет гор. Мне не хватает вида на горы, макушки которых покрыты снегом.

— Часто ли вы приезжаете в Кыргызстан?

— Стараюсь приезжать в Кыргызстан каждое лето, чтобы дочь не забывала, что она американка кыргызского происхождения. Скоро начну возить внучку. И каждый раз, приезжая на родину, любуюсь горами. Обожаю ездить в село Джар-Башы, что в Иссык-Атинском районе, на дачу к нашим окул ата и окул апа, к великому композитору Сардарбеку Джумалиеву и его супруге, нашей Гуле апе. Люблю ездить в село Социалчи к сестре, сидеть на берегу речки Иссык-Аты. И, конечно, наслаждаюсь утренним чаем из самовара во дворе родительского дома в селе Люксембург. Пьешь чай и любуешься фруктовым садом, посаженным моим отцом, за которым сейчас ухаживают младший брат с женой.

Фото Эстегуль Эшимовой

— Ваши планы на будущее и связаны ли они с родиной?

— Планы на будущее у меня общие с мужем, как и у многих родителей, — вырастить дочь, дать ей хорошее образование. Вырастить яблони, груши, посаженные три года назад, а также виноград и ореховое дерево, привезенные из Кыргызстана.