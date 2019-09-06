Избиение пенсионера на Иссык-Куле. Милиция проводит служебное расследование

УВД Иссык-Кульской области проводит служебное расследование по факту избиения милиционерами пенсионера в Ак-Суйском районе. Об этом 24.kg сообщили в управлении.

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Уточняется, что 27 августа в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение из Иссык-Кульской областной объединенной больницы об избитом пациенте.

«Госпитализированным оказался 64-летний житель села Орлиного Ак-Суйского района Абазбек Султангалиев. Последний пояснил, что побои нанесли ему сотрудники милиции. Факт зарегистрирован в ЕРПП. 29 августа потерпевший обратился с заявлением в районную прокуратуру. Назначена служебная проверка, которая проводится с момента регистрации сообщения. По результатам будет дана дополнительная информация», — прокомментировали в УВД.