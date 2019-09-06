Минздрав не будет давать оценку врачу, продавшей ребенка восьмиклассницы

Минздрав не будет проводить служебное расследование и давать оценку действиям врача, продавшей ребенка восьмиклассницы. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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По их данным, все медики обучены на случай подростковых беременностей. «Есть клинические протоколы. Все медработники знают, какие принимать меры по сексуальному насилию. Если гинеколог преднамеренно сокрыла случай, пусть правоохранители разбираются и дают ее действиям свою юридическую ценку. Врач прекрасно знала, чем все закончится. Она должна была проинформировать Минздрав, но не сделала этого. Нам нечего скрывать, тем более сексуальное насилие над несовершеннолетней школьницей», — заявили в министерстве.

Поскольку правоохранители уже проводят расследование, свое вести в Минздраве считают нецелесообразным. Врач продолжает работать.

Ранее сообщалось, что в селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, ученицу восьмого класса. Несовершеннолетняя родила от него сына. Девочка обратилась к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка своим родственникам. По данным ГУВД, ребенка якобы продали приемным родителям.