Побег 56 воспитанников военного лицея в Генштабе объяснили длительной пробежкой

Сбежавшие из военного лицея имени Даира Асанова воспитанники вернулись. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генштаба.

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По данным ведомства, лицеисты самовольно ушли на длительную пробежку на Южной магистрали и вернулись. Сейчас, уверяют в Генштабе, все лицеисты находятся на занятиях.

Однако из собственных источников 24.kg стало известно, что 56 сбежавших воспитанников в лицей вернулись утром.

«Лицеисты сбежали 5 сентября примерно в 3.00. Утром вернулись. По предварительным данным, воспитанники требуют снять начальника курса и еще одного офицера. Поводом для этого стали жесткие требования к физической подготовке. На месте работают Военная прокуратура, УВ КР и представители ГКДО. Родители просят не отчислять беглецов», — сообщили редакции.