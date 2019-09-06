Суд вернул уголовное дело в отношении Венеры Кызылаковой в прокуратуру

Ленинский районный суд вернул уголовное дело в отношении сестер Венеры и Айнуры Кызылаковых в прокуратуру на повторную досудебную проверку. Об этом 24.kg заявили в надзорном органе.

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По его данным, обвинительный акт составлен с нарушениями. Более того, обвиняемые не ознакомились с ним. В день, когда им вручался документ, Айнура Кызылакова предприняла попытку суицида в кабинете прокурора, порезав вены.

Отметим, что бывший супруг Венеры Кызылаковой Бакыт Курулуев зарегистрировал нежилое помещение на ее сестру Айнуру, где он потом открыл магазин. Но при разводе заявил, что это она, Венера, подделав подписи, записала торговую точку на свою родственницу без согласия мужа. В отношении Кызылаковой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантка утверждает, что следствие ведется однобоко и с обвинительным уклоном.

Венера Кызылакова добавила, что изначально дело в Ленинском районном суде столицы рассматривал Кубанычбек Касымбеков. «Он отправил наши материалы на доследование в Ленинский РОВД, так как один из потерпевших отказался от своих показаний. Однако на справедливое и объективное расследование мы не рассчитываем», — заметила она.