Кыргызстанский фильм вошел в шорт-лист фестиваля документального кино «Россия»

Кыргызстанский фильм «Учитель» вошел в шорт-лист XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия». Об этом со ссылкой на сайт форума сообщила продюсер специальных проектов Жанна Толстикова.

В список вошли 46 работ кинодокументалистов из семи стран.

Фильм бишкекского документалиста Ибадыллы Аджибаева рассказывает о единственном учителе в селе Кен-Суу Нарынской области Токтожуме Стаханове. Лента «Учитель» претендует на победу в конкурсе документальных фильмов.

Всего в этом году подано около 500 картин из 12 государств.

Фестиваль «Россия» — старейший и самый известный форум документалистов РФ и стран постсоветского пространства. Все годы своего существования фестиваль занимается пропагандой документального кино, способствует формированию его высокого социально-культурного статуса, сохранению единого кинематографического пространства на огромной постсоветской территории.

Победителей XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия» объявят 6 октября в Екатеринбурге.