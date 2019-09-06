Дело о мошенничестве в отношении адвоката Икрамидина Айткулова завершено

Следственная служба ГУВД Бишкека завершила досудебное расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении адвоката Икрамидина Айткулова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело будет передано в столичную прокуратуру, затем в суд.

Напомним, Икрамидина Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, адвокат взял у клиента $5 тысяч 500 и не вернул. Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова. Решением суда адвоката отпустили под домашний арест.