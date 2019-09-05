11:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 42, проспект Айтматова, 61, отрезки улиц Московской, Орозбекова, Разакова, Чокморова;
  • 9.00-19.30 — село Орто-Сай (восточная часть), жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джар, Конорчок);
  • 9.00-18.00 — отрезки проспекта Айтматова, улиц Пожарского, Кулатова, Панфилова, Боконбаева, Чехова, Минина, переулок Ашхабадский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ай кочо, Кун-Кочо, Саадак), «Арча-Бешик» (улица Аксы);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Таалай, Манасчи, Эр Табылды, Эр-Тоштук, Нооруз, Полевая, Наристе);
  • 9.30-15.00 — улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, проспект Чуй, 151;
  • 10.00-17.00 — «Городок строителей», 14;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Отмок-Ашуу, Исакеева, Кереге-Таш, Оберон).

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Таш-Мойнок, Карла Маркса (улицы Калинина, Гоголя, Куйбышева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ноорузбай, Омурбека), Селекционное (улицы Кипкалова, Парковая), Маловодное (улица Украинская, переулок Южный), Военно-Антоновка (улицы Дружбы, Южная), Гавриловка (улица М.Горького, переулок Забайкальский), Кунтуу (улицы Садовая, Иманалиева), Восточная (улицы Тимирязева, Школьная, Дагестанская, Дружбы, Центральная);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Беловодское (улицы Колхозная, Шевченко, переулок Курчатова), Александровка (улицы Западная, Калиева), Садовое (улица Ситникова);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Чалдыбар (крестьянское хозяйство «Нива»);
  • 13.00-18.00 — село Панфиловка (средняя школа);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Шевченко, Атая), Дмитриевка (улица Садовая), Хун-Чи (улица Ленина), Джээк (улица Гагарина), город Кант (улицы Зеленая, Больничная, Гагарина).

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Нур-Абад, Кароол, Жаилма, Додон, Меркит, Медресе, Кызыл-Октябрь, Курбан-Кара, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Октябрь, Стант, Тынчтык, Кызыл-Шарк, Кыш-Абад, Беш-Капа, Казакмааля, Кожомбак, Фархад, Ош-3000, Чоок, Питомник, Жаны-Кызылсуу.

4Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Катран, Лейлек, город Кызыл-Кыя.
Ссылка:
просмотров: 1176
Версия для печати
Материалы по теме
5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на оплату счета дали несколько часов
4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ
Бизнес
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Помогаем в&nbsp;озеленении нового парка на&nbsp;Южной магистрали «Халык Банк Кыргызстан»: Помогаем в озеленении нового парка на Южной магистрали