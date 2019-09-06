Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 сентября в первой половине дня дождь. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 12 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 42, проспект Айтматова, 61, отрезки улиц Московской, Орозбекова, Разакова, Чокморова;

9.00-19.30 — село Орто-Сай (восточная часть), жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джар, Конорчок);

9.00-18.00 — отрезки проспекта Айтматова, улиц Пожарского, Кулатова, Панфилова, Боконбаева, Чехова, Минина, переулок Ашхабадский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ай кочо, Кун-Кочо, Саадак), «Арча-Бешик» (улица Аксы);

9.30-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Таалай, Манасчи, Эр Табылды, Эр-Тоштук, Нооруз, Полевая, Наристе);

9.30-15.00 — улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, проспект Чуй, 151;

10.00-17.00 — «Городок строителей», 14;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Отмок-Ашуу, Исакеева, Кереге-Таш, Оберон).

Памятные даты

Подписана Всемирная конвенция об авторском праве

Международное соглашение об охране авторского права действует под патронажем ЮНЕСКО, принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 года.

Задача конвенции состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны авторского права.

ВКАП предусматривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Бернской конвенцией. Женевская конвенция разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего количества государств, в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

У кого намечается той

Дирк Ян Коп

Родился 6 сентября 1958 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в КР.

Микаэль Ру

Родился 6 сентября 1966 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в КР.