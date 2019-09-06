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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 сентября в первой половине дня дождь. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 12 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 42, проспект Айтматова, 61, отрезки улиц Московской, Орозбекова, Разакова, Чокморова;
  • 9.00-19.30 — село Орто-Сай (восточная часть), жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джар, Конорчок);
  • 9.00-18.00 — отрезки проспекта Айтматова, улиц Пожарского, Кулатова, Панфилова, Боконбаева, Чехова, Минина, переулок Ашхабадский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ай кочо, Кун-Кочо, Саадак), «Арча-Бешик» (улица Аксы);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Таалай, Манасчи, Эр Табылды, Эр-Тоштук, Нооруз, Полевая, Наристе);
  • 9.30-15.00 — улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, проспект Чуй, 151;
  • 10.00-17.00 — «Городок строителей», 14;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Отмок-Ашуу, Исакеева, Кереге-Таш, Оберон).

Памятные даты

Подписана Всемирная конвенция об авторском праве

Международное соглашение об охране авторского права действует под патронажем ЮНЕСКО, принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 года.

Задача конвенции состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны авторского права.

ВКАП предусматривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Бернской конвенцией. Женевская конвенция разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего количества государств, в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

У кого намечается той

Дирк Ян Коп

Родился 6 сентября 1958 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в КР.

Микаэль Ру

Родился 6 сентября 1966 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в КР.

Куда сходить

Культура

  • на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка о достижениях страны;
  • Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает на выставку «В мире и согласии. Искусство СССР» и открытие выставки «Эскерме»;
  • студия «Mad Aliens» представит мастер-класс по разработке игр;
  • в клубе Promzona.space выступит группа «Слот» (Россия);
  • в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч. Айтматова состоится концерт ко Дню Москвы.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования по стрельбе из лука.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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