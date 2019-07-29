Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Письма Госэкотехинспекции в аппарат президента

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривают уголовное дело по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Документы были, но их не представили

На допрос вызвали главного инспектора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Шарафа Ачилдиева. Он контролировал строительство на ТЭЦ Бишкека.

По его словам, модернизацию разделили на три этапа — вынос наружных сетей, демонтаж оборудования, строительство новых блоков. Госэкотехинспекция следила только за возведением новых блоков.

«ТЭЦ — стратегический объект. Доступ к ней закрыт даже для нас. О модернизации мы узнали с начала демонтажа оборудования. Мы уведомили теплоцентраль о представлении проектно-строительной документации. Но к контролю приступили с заливки бетона. Проектную документацию не представили. Я об этом доложил своему руководству. Собрали заседание, однако нас попросили выйти. Айбек Калиев сказал, что документы вот-вот представят. Он заявил, что вопрос на контроле у Сапара Исакова», — рассказал Шараф Ачилдиев.

Позже выяснилось, что разрешительная документация была с самого начала, но почему-то ее своевременно не представили.

Приостановить строительство могло только руководство Госэкотехинспекции. «Если бы я единолично принимал решение и остановил его, вряд ли бы объект достроили к отопительному сезону», — отметил свидетель.

Он вел надзор за ходом строительства. Работы вели с опережением графика.

Айбек Калиев попросил его дословно повторить показания, которые он давал на следствии, однако Шараф Ачилдиев не смог сразу вспомнить их. «Вы сказали: «Байке, вы знаете, на чьем контроле находится проект», — сказал свидетель.

Шараф Ачилдиев уверяет, что следователи на него не давили, показания он давал сам.

После писем Госэкотехинспекции в адрес аппарата президента ей передали необходимые документы. «Обращение в аппарат главы государства помогло нам», — отметил свидетель.

На контроле президента

Начальник архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции Таалайбек Аширбаев пояснил, что модернизация ТЭЦ Бишкека шла по параллельному проектированию.

По его словам, когда выяснилось, что нет разрешительных документов, в 2016 году проводили совещание у главы инспекции Канатбека Муратбекова.

«Инспектор Ачилдиев доложил, что разрешительные документы не представили. Мы направили письмо в аппарат президента. Его направили на имя Сапара Исакова, готовил его Шараф Ачилдиев. Каждый напоминал, что объект стратегический, что он необходим, что вопрос на контроле в правительстве и аппарате главы государства», — пояснил Таалайбек Аширбаев.

В мае 2017-го модернизированная часть столичной ТЭЦ была готова к сдаче в эксплуатацию.

По его словам, совещание проводили по инициативе Шарафа Ачилдиева. «Начинались строительно-монтажные работы, поэтому нужно было получить документы. Проводили еще одно совещание в аппарате президента. Из аппарата никто не говорил — быстрее принять объект. Даже если бы такое поручение было, его бы получил мой руководитель и передал мне. Однако меня никто ни о чем не просил», — заметил Таалайбек Аширбаев.

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Он добавил, что изначально никто не знал, кто является заказчиком модернизации: ТЭЦ Бишкека, «Электрические станции» или группа по управлению модернизацией.

Только на совещании у Муратбекова выяснилось, что заказчиком является ОАО «Электрические станции».

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев спросил, почему Госэкотехинспекция, перепрыгнув через голову, писала письмо в аппарат главы государства, а не в правительство. Таалайбек Аширбаев ответил, что это решение руководства. Вспомнить, кто был премьер-министром в 2016 году, он не смог.

Цели проекта не достигнуты

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев в 2014-м также возглавлял компанию. Решение о модернизации теплоцентрали приняли до его назначения. С должности он ушел за пять дней до приемки объекта в эксплуатацию.

По словам Таалайбека Толубаева, к работе ТВЕА много замечаний — нет перевода, деталировки, подъемных кранов. Без деталировки энергетики смогут эксплуатировать оборудование, но не отремонтировать.

$25 миллионов «Электрические станции» еще не выплатили ТВЕА из-за спорных моментов.

На допросе у следователя Таалайбек Толубаев рассказал, что руководитель группы по модернизации теплоцентрали Темирлан Бримкулов является ставленником Осмонбека Артыкбаева. Он напрямую ему и Айбеку Калиеву докладывал о ходе модернизации ТЭЦ.

О проекте он практически ничего не смог вспомнить.

Свидетель заявил, что модернизация теплоцентрали еще не достигла цели. По его словам, на ТЭЦ до сих пор проводят испытания. «Только после этого можно сказать, способна ли она выдать мощность в 300 мегаватт. Сейчас есть замечания по дефектам. Их нужно устранить», — подчеркнул Таалайбек Толубаев.

Жанторо Сатыбалдиев рассказал, что у него есть документы, доказывающие, что гендирекция «Электрических станций» изменила распределение грантовых средств. Вместо подъемного крана решила купить трансформаторы.