Пострадавшие при конфликте на кыргызско-таджикской границе получат компенсации

Пострадавшие при конфликте на кыргызско-таджикской границе получат материальную помощь. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Баткенской области.
Отметим, что всего в недавнем столкновении пострадали 17 человек, шесть из которых — пограничники и четверо — милиционеры. Все они получили огнестрельные ранения. ГПС и МВД также рассмотрят вопрос о выплате надбавки. «Сумма будет начисляться в зависимости от тяжести травмы», — пояснили в Госпогранслужбе.
В ведомстве подчеркнули: военные также могут рассчитывать на полный соцпакет, который включает и бесплатное медицинское обслуживание.
Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В пятницу и субботу переговоры по урегулированию ситуации провели президенты обеих республик Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон.