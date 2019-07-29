В «Электрических станциях» рассказали, почему затягивается закупка угля

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев рассказал 24.kg, почему затягивается закупка импортного угля на ТЭЦ Бишкека.

По его словам, компания до его назначения была без руководителя. Процедура подготовки к тендеру затянулась. «Как только меня назначили, комиссия поехала в Казахстан изучать рынок, посетила месторождения. Сейчас все готово. Скорее всего, тендер объявим на этой неделе», — пояснил Таалайбек Толубаев.

Он добавил, что «Электрические станции» готовы купить импортный уголь не дороже 3,5 тысячи сомов за тонну.

На протяжении нескольких лет на столичной ТЭЦ покупают шабыркульский уголь через посредническую компанию «Рассвет компани». «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как предприятие готово сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.