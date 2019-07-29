Девочку, которую связывала бабушка, могут определить в фостерную семью

Девочку, найденную во время рейда «Подросток» в селе Таш-Добо со связанными руками, могут определить в фостерную семью. Об этом 24.kg сообщила начальник управления труда и социального развития Аламединского района Чуйской области Гульмира Кыштобаева.
После этого в отделе стали искать родственников, которые могли бы взять к себе девочку. Однако они не изъявили желания.
«Тогда отдел поддержки детей и семей решил определить девочку в фостерную семью, которая имеется в районе. Но они выехали с детьми на отдых на Иссык-Куль. Временно определили девочку в Центр защиты детей в Бишкеке», — заметила Гульмира Кыштобаева.
Она добавила, что сегодня комиссия встретилась с мамой, утвердила индивидуальный план защиты ребенка.
«Первая наша задача — девочку воссоединить с семьей. Мы будем помогать маме в создании условий для воспитания и содержания ребенка. Если ничего не изменится, девочку определим в фостерную семью», — сказала Гульмира Кыштобаева.