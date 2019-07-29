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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (256)

Девочку, которую связывала бабушка, могут определить в фостерную семью

Девочку, найденную во время рейда «Подросток» в селе Таш-Добо со связанными руками, могут определить в фостерную семью. Об этом 24.kg сообщила начальник управления труда и социального развития Аламединского района Чуйской области Гульмира Кыштобаева.

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Девочку со связанными руками обнаружили в селе Таш-Добо
«В пятницу вечером девочку обнаружили в доме бабушки по линии матери. Бабушка сказала, что девочка не слушается, убегает, она не может с ней справиться. Поэтому, чтобы предостеречь, связала. Отдел поддержки детей и семей попытался связаться с матерью по телефону. Женщина ответила, что она на работе, приехать не может. Мы пытались провести по телефону разъяснительную работу, но она отключила телефон и больше на звонки не отвечала», — отметила она.

После этого в отделе стали искать родственников, которые могли бы взять к себе девочку. Однако они не изъявили желания.

«Тогда отдел поддержки детей и семей решил определить девочку в фостерную семью, которая имеется в районе. Но они выехали с детьми на отдых на Иссык-Куль. Временно определили девочку в Центр защиты детей в Бишкеке», — заметила Гульмира Кыштобаева.

Она добавила, что сегодня комиссия встретилась с мамой, утвердила индивидуальный план защиты ребенка.

«Первая наша задача — девочку воссоединить с семьей. Мы будем помогать маме в создании условий для воспитания и содержания ребенка. Если ничего не изменится, девочку определим в фостерную семью», — сказала Гульмира Кыштобаева.
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