Арбитраж с ТВЕА. «Электрические станции» готовы к переговорам

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос вызвали генерального директора ОАО «Электрические станции» Таалайбека Толубаева. Сапар Исаков отметил, что ТВЕА намерена подать в суд на компанию. Он поинтересовался, что делает ее руководство, чтобы предотвратить это.

«Ведутся переговоры об устранении замечаний. Их достаточно много. Путем переговоров решится вопрос об арбитраже», — сказал Таалайбек Толубаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.