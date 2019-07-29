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Общество

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все работы контролировал аппарат президента

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня продолжается допрос свидетелей. Допрошен инспектор Госэкотехинспекции Шараф Ачилдиев.

Он, отвечая на вопросы прокурора, подтвердил свои показания, которые давал во время следствия.

По его данным, строительство ТЭЦ Бишкека велось под контролем и по поручению аппарата президента.

Шараф Ачилдиев также рассказал, что от имени руководителя ведомства писал письмо заведующему отделом внешней политики аппарата главы государства Сапару Исакову.

«До начала модернизации столичной ТЭЦ в кабинете Каната Муратбекова провел встречу с главой Национального энергохолдинга, директором группы по модернизации Темирланом Бримкуловым. Меня тоже туда вызвали, я доложил, что мы не получили проектно-разрешительные документы, без которых строительство теплоцентрали невозможно. Тогда мне поручили написать письмо на имя Сапара Исакова, так как на этой встрече мне сказали, что вопрос находится на контроле у него», — сказал он.

Далее допросили начальника управления Госэкотехинспекции Таалайбека Аширбаева, который также подтвердил слова свидетеля Шарафа Ачилдиева. По его сведениям, старт строительству ТЭЦ Бишкека давал аппарат президента.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. 
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