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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (394)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Проект пока не достиг своей цели

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос вызвали генерального директора ОАО «Электрические станции» Таалайбека Толубаева. По его словам, на теплоцентрали проводят испытания. Только после можно сказать, способна ли ТЭЦ выдать мощность в 300 мегаватт. «Есть замечания по дефектам. Их нужно устранить. Пока проект не достиг своей цели», — сказал глава ОАО.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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